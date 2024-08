A következő hétvégén, szombaton rendezik meg Pusztaszeren a harmadik traktoros találkozót. Ebből kiderül, hogy a településen is három a magyar igazság, de biztos, hogy nem egy, hanem még sok ráadás lesz – az esemény igen népszerű.

A randevút továbbra is a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület nevében Ocskó-Almási Anita, a júniusban megválasztott új polgármester szervezi, aki elárulta: újdonság, hogy idén szerepel a vetélkedők között az erőhúzás. – Már az elmúlt években is lett volna rá igény, hiszen ez minden traktoros találkozón népszerű versenyszám, így most nálunk is csatlakozik az ügyességihez és a gyorsulásihoz. A templom melletti rendezvénytéren új, külön pályát alakítunk ki az erőhúzóknak – mondta el. A gyerekeket ugrálóvár és rodeó bika várja.

A program 9 órakor a regisztrációval kezdődik, ekkor gyújtják meg a tüzeket is a főzőversenyhez – két kategória lesz, sültek és bográcsos ételek –, majd 10 órakor indul a traktorok felvonulása, ami a tervek szerint minden utcát érint és a „gépkígyó” Munkástelepre is eljut. A vetélkedők eredményhirdetése után, 18 órakor kezdődik a kenyérszentelő szentmise, fellépnek a Hegedűs fivérek, majd tűzijáték, a Pacsirták koncertje jön, és hajnalig tarthat a bál.

Ocskó-Almási Anita még egy újdonságról beszámolt: a sekrestyében Csorba Ferenc szántóversenyeken elért serlegeiből és díjaiból, Horváth Antalné Marika csipkéiből és Flamann Ildikó kerámiáiból nyílik alkalmi kiállítás.

KÉPALÁ: Igazi különlegességeket is lehet látni a találkozón. Archív fotó: Imre Péter