A Csöpörkét éppen ezért szent víznek tartották, a Szent Antal és a Kántor utca környékén helyezkedhetett el annak idején. A ferencesek a vizével locsolták gyógynövénykertjüket. A tavat az árvíz után Lechner Lajos tervei szüntették meg. A nagyárvíz előtt azonban a Havi Boldogasszony búcsúba érkező zarándokok ott fürödtek meg, mielőtt beléptek volna a templomba.

– A Tisza Lajos 51. szám alatt volt egy kút, amiről azt tartották, hogy a vize a Csöpörkéből származik. Kiraktak teknőket, hogy a tó eltűnése után ott fürödhessenek meg a távolról érkezők. Elhelyeztek továbbá egy perselyt is, amiben a szegényeknek gyűjtöttek – mesélte.

Kulik Melinda arra is kitért, hogy a búcsú ideje alatt minden helybélinek meg kellett vendégelnie valakit, nagy szégyennek számított, ha valaki nem fogadott be senkit otthonába.

– A templomban szentmiséket tartottak, a térre duttyánok, italkimérők települtek, búcsúfiaként árultak szentképeket, rózsafüzéreket, mézeskalácsot, de ott volt Olga, a jövendőmondó is, kengyelfutók és artisták parádéztak. A mai Barát és Kántor utcában lacikonyhákat állítottak fel. A belváros vendéglősök kibérelték a mai Szentháromság utcán a nagy bérházak udvarait, kitelepültek, mert az alsóvárosi búcsúba elment a belvárosi és a fölsővárosi is, hazafelé pedig betértek – mesélte a néprajzos muzeológus.

Az oltárkép talánya

A legendás oltárkép kapcsán Apró Ferenc várostörténész mutatott rá Szögedi homi című kötetében, hogy az a kép, amelyet annak idején elrejtettek a török elől, korántsem azonosítható a napjainkban is megcsodálható és Szeged hitvalló tudósa, Bálint Sándor által is oly nagy becsben tartott Fekete Mária festménnyel. Tömörkény István is tévesen állította A Fekete Máriánál című tárcájában, majd később Mária-legendák Szegeden című írásában, hogy a két kép azonos. A várostörténész azt a tévedést is helyreigazította, hogy a Fekete Mária festményhez kapcsolódna a Havi Boldogasszony búcsú.