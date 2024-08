Hamarosan kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok a Partfürdőn, amit már sokan alig várnak. Azonban ahhoz, hogy a fesztivál tényleg csak a szórakozásról szóljon, be kell tartani néhány szabályt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte lapunkkal, hogy a munkatársaiknak a rendezvény számos feladatot ad már jóval a kapunyitás előtt, és a fesztivál alatt is. A szervezők és a különböző hatóságok mellett azonban a rendezvényen résztvevőknek is ügyelniük kell saját biztonságukra.

Azt írták, hogy a Tisza partján, négy napon át tartó rendezvény a legnagyobb hazai fesztivál, amelynek előkészítése és lebonyolítása során is számos biztonsági előírásnak kell megfelelni. A katasztrófavédelem nemcsak ellenőrzi a fesztiválok biztonságát, hanem már a tervezés, engedélyezés időszakában segíti a szervezőket a biztonság megteremtése érdekében.

Fesztivál idején is lehet vihar

A legfontosabb biztonsági követelmény a szabadtéri zenés-táncos rendezvények esetében, hogy a fesztiválozók veszély esetén a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. Ehhez jól kivilágított, sötétben is jól látható táblákon jelzett menekülési útvonalakra van szükség.

A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői a fesztivál ideje alatt folyamatos kapcsolatban vannak. Amennyiben az időjárás azt indokolttá teszi, akár már a vihar kitörése előtt leállítható a rendezvény.

Nem jó az összezsúfolódás

De adnak jó tanácsot a fesztiválozóknak is. Fontos, hogy amikor kedvezőtlenre fordul az időjárás, semmiképpen ne meneküljünk fa alá, hiszen nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szélben nagyobb ágak törhetnek le. Sátrat csak az arra kijelölt helyen állítsunk fel. Soha ne haladjunk a helyszínről kiáramló tömeggel szemben, és ne meneküljünk a színpad, vagy fémkonténerek közelébe, hiszen azok nem védenek a villámok ellen, sőt, minél több ember zsúfolódik össze kis helyen, annál nagyobb a balesetveszély.

Jöhetnek a zsebesek

De nemcsak az időjárás jelent veszélyt egy nagyobb rendezvényen. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a fesztivál nemcsak a szórakozni vágyókat, hanem gyakran a tolvajokat is csábítja. A nagyobb tömegeket vonzó eseményeket a „zsebesek” kifejezetten kedvelik. Itt elvegyülve az emberek között a megszerezett mobillal, táskával, tárcával könnyedén egérutat nyernek.