A szeptember 7-én esedékes VW-találkozóról az egyik szervezőtől, Gyüre Ferenctől megtudtuk, egy nemrégiben alakult 12 fős szervezet, a Bozsó Garage Egyesület vállalta a szervezést. A tagok egyúttal barátok is, és legtöbbjük a konszern által gyártott kocsival, illetve a hasonló rendezvényeken szerzett gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Utóbbiak miatt döntöttek úgy, hogy a magukét is megtartják.

A VW cégcsoportjához tartozó autók parádéját országszerte sokfelé megrendezik. Archív fotó: Szabó Imre

Nekem is régi kedvencem a Volkswagen

– árulta el. Van egy saját kezűleg épített 2-es Golfja, amelyben 3 év munkája van. Bevallása szerint azért fogott hozzá, mert megtetszettek neki a találkozókon látott hasonló járművek, illetve mert érdekelte a kihívás. Ez a kocsi most javításra vár, a találkozóra ezért nem tudja elvinni, de most is egy Volkswagen Lupoval jár például edzeni.

Megbízható, szerethető márka

– foglalta össze, miért kedvelik a konszern gyártmányait.

A cégcsoporthoz egyébként a Volkswagenen kívül olyan márkák tartoznak, mint a Škoda, a SEAT, a Cupra, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati és a Porsche. Mint kiderült, a találkozó helyszíne a faluszéli sportpálya lesz, a résztvevők meghívásáról pedig a szervezők gondoskodnak. Az már most biztos, hogy nemcsak személyautók, hanem kamionok is jelen lesznek rendezvényen.

A találkozó szombati napján a találkozó vendégei délelőtt felvonulnak Maroslele főterén, majd különböző szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Lesz többek között felnikitartó verseny gyerekeknek, nőknek és férfiaknak, autós limbó, vicces vetélkedők, autóhifi- és légecsetfestő bemutató is.