Idén is mintegy 150 ezer látogatóra számít a Szentesi Lecsófesztivált szervező Hunor COOP Zrt. szeptember 6-án és 7-én, pénteken és szombaton. A kétnapos rendezvényen nyolc együttes lép fel, lesz sok-sok program, valamint 180 csapat főzi majd a lecsót. A sokféleképpen, klasszikusan és újító stílusban, például kakastöke vagy éppen pacal hozzáadásával elkészíthető ételhez a DélKerTész Szövetkezet a hungarikum szentesi paprikát népszerűsítve adja a fantasztikus alapanyagot.

Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, a rendezvényen lehet majd találkozni Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és világbajnok kajakozóval, Szőke András Balázs Béla-díjas magyar filmrendezővel, valamint Bede Robi mesterszakáccsal is.

A rendezvény pénteken 15 órakor kezdődik a megszokott helyszínen, az Apponyi téren, ahol a Jövőnkért Néptáncegyüttes és Szentes Város Fúvószenekara köszönti elsőként a közönséget. Később szalonnasütés, a vásárhelyi Pole Magic Rúdtánc Stúdió, a Zeng Együttes és a Zsomboys lép színpadra mások mellett. Másnap, szombaton 15 órakor kezdődik a lecsófőzés, a verseny eredményét majd 19 órakor hirdetik ki. A kettő között a The WindowS együttes zenél, fellép a Pengető Citerazenekar, lesz sportbemutató Twinners koncert is egyebek mellett. Majd 19 órától a vásárhelyi Clique Együttes koncertezik, rögtön utánuk a Kelet Lányai Hastánc Egyesület lép színpadra. Majd érkezik a Club 54 Gallusz Nikivel és 22 órakor a tűzijáték.

Mészáros Zoltán azt is elmondta lapunknak, hogy elkötelezett szentesiként 23 éve töretlenül kitart a több mint két évtizede megálmodott rendezvénye mellett. A felnőttek most először egy jelképes, 500 forintos belépőjeggyel látogathatják a programokat. Ám annak ára szeptember végéig teljes egészében levásárolható a Coop üzletekben, illetve minden belépő egyben tombolajegy is. A szombaton 19 órakor tartandó sorsolás fődíja egy háromszemélyes kajak.