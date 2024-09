„Mórahalom mai területét ismereteink szerint a 16. század második fele óta – de valószínű, hogy régebben is – Szeged város polgárai birtokolták. Móra puszta pontos kiterjedése nem ismert, ám azt tudjuk, hogy névadója a szeged-alsóvárosi származású Móra-család volt, amelynek egyik sarját, Móra Balázst az 1660-70-es években három ízben is Szeged főbírájává választották. A család birtoka minden bizonnyal a szintén róla elnevezett „Móra halom" homokdomb környékén volt, melyet a szegedi térképek 1747-től a közelmúltig kivétel nélkül föltüntetnek. A 18. század első évtizedeiben Szeged városa királyi adomány levéllel kapta meg több elpusztult középkori falu és környező puszta birtokjogát” – olvasható a Juhász Antal által szerkesztett Mórahalom című kötetben, amelyet a település fennállásának 100. évfordulója alkalmából adtak ki 1992-ben. Mórahalom 1892-ben Szeged-Alsóközpont néven lett a sűrűn lakott tanyavilág központja.

Délmagyarország, 1989. március (79. évfolyam, 51-76. szám)

Az évszámok

1950-ben Mórahalom néven önálló község, majd 1970-től nagyközség lett. A közigazgatás átszervezését követően 1984-től városi jogú nagyközség, több település körzetközpontja. 1989. március 1-jén városi rangot kapott. A település 1992-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. A város most hétvégén szeptember 6-a és 8-a között ünnepli várossá válásának 35. évfordulóját.

A kezdetek

Lapunk címoldalán 1988. június 3-én pénteken ezt írtuk: „Mórahalom városi jogú nagyközségi tanácsa tegnap, csütörtökön Murányi György tanácselnök vezetésével ülésezett. Murányi György javasolta, hogy a testület tűzze napirendre és fogadja el Mórahalom pályázatát várossá nyilvánítására. A tanácselnök megjegyezte, hogy nem a község vezetői erőlködnek, hanem korábban az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium már felmérte, a település eséllyel pályázhat a városi cím elnyerésére. Az államigazgatás átszervezése következtében 1984. január elsején megkapta a városi jogú nagyközségi címet. A fejlesztések eredményeként elmondható, hogy ma már olyan intézményhálózattal rendelkezik, amelynek hatásköre a környező falvakra is kiterjed. A városi címtől is lehet remélni, hogy Mórahalom talán a közeljövőben komolyabb ipari beruházást is végrehajthat. Ebben a szándékában a település központi segítséget kap, és így Mórahalom népességmegtartó ereje tovább növekszik, hiszen még kevesebb embernek kell munkahelyet keresni máshol. A kérelem a megyei tanács végrehajtó bizottsága elé kerül, ha elfogadja, akkor az ÉVM véleményezi, majd a végső szót az Elnöki Tanács mondja ki”.