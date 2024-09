Megváltozott például a ballonok alakja: a régi cseppet most a szilva váltotta fel, hogy jobb legyen az emelkedése és a süllyedése. A két égőnek, ami benne van, darabja 3800 kilowatt teljesítményt, azaz 10 ezer lóerőt tud leadni, vagyis a megtervezése is már hatalmas művészet. De változnak a kosarak és a pilótát segítő szoftverek is, vagyis minél modernebb egy hőlégballon, annál esélyesebb a győzelemre