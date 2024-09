Régiónkban töltötte száműzetését Szent Mihály

Kulik Melinda érdekességként azt is elmondta, hogy Szent Mihályhoz egy bájos legenda is kapcsolódott a Délvidéken, amelyet Kálmány Lajos néprajzkutató gyűjtött Szajánban.

Elmesélte, hogy Szent Mihályról azt tartották, hogy ő viszi föl a meghalt emberek lelkét a mennyországba. A kocsit, amelyen a koporsót szállították, régen Szent Mihály lovának nevezték.

A történet szerint Szent Mihály egyszer azt a feladatot kapta, hogy menjen el egy édesanya lelkéért, aki éppen akkor szült egy ikerpárt. Szent Mihály elment, de nem akarta magával vinni az édesanyát, aki maga is azért könyörött, hogy a gyermekeivel maradhasson. Amikor a lélek nélkül tért vissza, a Jóisten büntetést mért Szent Mihályra. 21 évre leküldte a Földre, méghozzá régiónkba, a Délvidékre, ahol egy pap házi szolgájául szegődött.

A pap nagyon meg volt elégedve Szent Mihállyal. A 21 év letelte előtt pár nappal vásárba vitte, hogy együtt vegyenek csizmát. Noha addig semmi gond nem volt a szolgálóval, a papnak föltűnt, hogy a vásárban milyen furcsán viselkedik. Először is megmosolyogta a tolvajt, aki fazekat lopott. Másodszor a hintón érkező püspökre rá se hederített. Ezután két koldus előtt nem hajolt meg, végül pedig csak mosolygott akkor is, amikor a pap megvásárolta csizmáját.

– Amikor hazaértek, Szent Mihály elmondta a papnak, hogy ki is ő valójában. Azt is elmondta, hogy a koldusok előtt azért nem hajolt meg, mert valójában nem is annyira szegények, csak kihasználnak másokat. A tolvajt azért mosolyogta meg, mert hamarosan az az ember is fölkerül a mennyországba. A püspök előtt azért nem tisztelgett, mert neki elmondta, hogy ő valójában egy angyal. Amikor pedig a pap megvette a csizmát, azért mosolyodott el, mert tudta, hogy annak a csizmának nem lesz szaga. A pap lelkét ugyanis Szent Mihály magával vitte a mennybe, amikor letelt büntetése – mesélte Kulik Melinda.