A szombat volt a Szegedi Ifjúsági Napok zárónapja: a nyarat és a fesztiválszezont is elbúcsúztatta az a több tízezer ember, akik ezen a napon a Partfürdőn voltak. Érezhetően ez volt a rendezvény húzónapja, és nem csak azért, mert hétvége révén azok is bevállalták a bulit, akik munkanapokon nem tudtak vagy akartak kijönni, hanem azért is, mert hazánk jelenlegi legnépszerűbb énekese, Azahriah volt a főfellépő olyan nem kevésbé népszerű előadók után, mint ByeAlex és a Slepp, a Bagossy Brothers Company vagy a Magna Cum Laude. A 22 éves fiatalember pedig fel is tette a pontot az i-re az idei fesztiválon.

Fotó: Gémes Sándor

Minden korosztályt meg tud szólítani Azahriah

Talán egyetlen koncerten sem láttunk annyira széles vertikumú közönséget, mint Azahriah-én. Az egykori youtuberként több százezres követőbázist építő fiatalember mindössze 4 évvel ezelőtt debütált zenészként. Első körben a tizenéveseket hozta magával rajongónak, ebből azonban nyilvánvalóan nem tudott volna idén megtölteni három Arénát. Azóta a felnőtt korosztály is rátalált a zenéjére, de szegedi koncertjén rengeteg kisgyermeket is láttunk Sőt: a teljes Pick Szeged kézilabdacsapat is ezen a koncerten lazított a délutáni, Eger elleni meccsük után: együtt érkeztek meg a buli előtt nagyjából fél órával a színpadhoz legközelebbi lelátós bárhoz, onnan pedig végig is nézték a fesztivál utolsó nagy programját..

Fókuszban a zene, nem a külsőségek

Azahriah egyébként a SZIN-en közel sem adott olyan látványos koncertet, mint például előző este Majka. Nála nincsenek táncosok, sem vad bulizás. Az ő estje a zenéről szólt, amely azonban így is az idei Partfürdős bulik leglátogatottabbja volt. A nagyszínpad előtti tér nem is volt elég a rajongóknak, akik nem érkeztek időben, már csak a távolabbi részeken álldogálva tudták hallgatni – és a kivetítőknek köszönhetően nézni is – a koncertet. És ahogy tapasztaltuk, a SZIN-ezők jó része este 11 óra után miatta volt a területen. Bár Horváth Tamás koncertjén, aki vele egyidőben volt a másik nagyszínpadon nem jártunk, annak vége után fesztiválmértékkel nézve szinte kihaltnak tűnt a Partfürdő hátsó része. Ekkor még az utolsó számokat énekelte Azahriah, de a biztonságiak már arra készültek, hogy a területet perceken belül egyszerre hagyja el nagyjából 15 ezer ember, vagyis az aznapi jegy- és bérletvásárlók több mint fele.