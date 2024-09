Horváth Gábornak (jobbra) a mostani igazgató, Kertész Péter adta át a Szer Üzenete-díjat a Szobori búcsún. Fotó: Imre Péter

– Megilletődve állok itt, nem gondoltam, hogy egyszer magam is átvehetem ezt a díjat, melynek alapításában részem volt. De semmit sem egyedül értem el, Anonymus kilétének azonosítása, nevesítése is úgy sikerülhetett, hogy többen segítettek benne. Mint a feleségem, aki április 22-én hunyt el… Meghalt, de most is velem, velünk van és sokat segít nekünk… – mondta meghatódva a díj átvétele után Horváth Gábor.