Többek között azért hiteles és élő, mert a város lakói is részt vettek az összeállításban

– mondta Gyöngyössy Orsolya múzeumigazgató a Csongrád, a Fekete vár virága című új állandó kiállításról. A tárlat 93 millió forintos pályázati támogatásból, a Magyar Géniusz Program részeként épült meg a Tari László Múzeumban; az előző, még 2002-ben átadott állandó kiállítás helyére került.

Fotó: Takács Gábor

Az egész Dél-Alföldről egyedül

A Pulszky Társaság, azaz a Magyar Múzeumi Egyesület 2010 óta hirdeti meg Az Év Kiállítása országos szakmai versenyt. Erre idén nyáron a csongrádi intézmény is benevezett, és mint nemrégiben kiderült, a 10 millió feletti költségvetésű tárlatok mezőnyében, 13 másikkal együtt bejutott a döntőbe. Ez nem csak azért nagy szó, mert egyedül képviselik Csongrád-Csanád vármegyét, sőt az egész dél-alföldi régiót, de azért is, mert országos múzeumokkal, kastélyokkal együtt kerültek be ide.

Időtálló, modern, izgalmas

Gyögyössy Orsolyától megtudtuk, a csongrádi múzeum új állandó kiállítása az őskortól a rendszerváltásig mutatja be a város történetét.

2022 tavaszán derült ki, hogy a megpályázott 93 millió forintot teljes egészében elnyertük. Addigra a helybeli, kreatív és jó ízlésű grafikusművész, Kálmán Áron javaslatai alapján, Borsódi Martin régész-igazgatóhelyettessel közösen nagyjából össze is állítottuk, milyen legyen a tárlat. A szándékunk az volt, hogy időtálló, modern és izgalmas legyen

– mondta az igazgató. Hozzátette, nem követtek semmilyen mintát, trendet, saját ötletek alapján dolgoztak.

A címéről azt mondta, a Csongrád címerében látható három virágra utal, amelyek három történelmi kataklizmát: a tatárjárást, a törökdúlást és az 1848/49-es szabadságharcot jelképezik.

A város minden tragédia után újjászületett, a fekete vár virága tehát mi, mai csongrádiak vagyunk

– magyarázta a szép szimbólumot.

Összefogtak a csongrádiak

A kiállítás egyik erénye, hogy tényleg a csongrádiak összefogásából született. Azt például, hogy milyen hangokat örökítsenek meg interaktív elemként, azt a Facebookon közzétett felhívásra a lakosok jelölték ki. Így került múzeumba az a zaj, amelyet egy a fahídon áthaladó autó kelt, vagy például a piroskavárosi piac zsivaja és a Fűtőber egykori műszakjelző sípjának hangja. A felépített Öregszőlő-beli kunyhót Kálmán István tájházgondnok és Pintér László amatőr helytörténész rendezte be, a kísérőszövegek hanganyagai pedig a helyi két színtársulatnak köszönhetők. Ugyancsak csongrádi az a Deák Ibolya, aki 20 rend, a látogatók által fel is próbálható ruhát készített és ajándékozott a kiállításhoz.