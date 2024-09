Szomorú képet mutatott péntek délután a Hagymafesztivál helyszíne, a makói főtér: a lezárt 43-as főútvonal két oldalán sorakozó árussátrak némelyike üresen maradt, az érdeklődők is jóval kevesebben voltak, mint más hasonló alkalmakkor. A rendezvényt a borongós, esős idő tépázta meg – hol eleredt, hol abbamaradt. A délutáni interaktív cirkuszművészeti bemutató el is maradt, de a hivatalos megnyitót az ígért lovas felvonulással és zászlófelvonással megtartották. Akkor még a nap is kisütött egy rövid időre.

A hagymától a Hagymatikumig

Az 1991-ben életre hívott, eredetileg valóban a hagymára fókuszáló szakmai jellegű rendezvény 2016-ra vált akkorává, hogy le kellett miatta zárni a főteret

– emlékeztetett a kezdetekre köszöntőjében Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. Úgy fogalmazott, ma már a Hagymafesztivál, mint szórakoztató, kulturális és gasztronómiai program a makói és a magyar identitásról és a szövetségről szól.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs minisztérium helyettes államtitkára ehhez kapcsolódva a főtéri nagyszínpadon többek között arról beszélt, a makói Hagymafesztivál példaértékű módon ad lehetőséget gazdag örökségünk bemutatására.

Makónak küldetése van: hogy integrálja a száz esztendővel ezelőtt elszakított határ menti térségeket

– mondta Lázár János országgyűlési képviselő, építési és közlekedési miniszter. Azt is megjegyezte, hallgatva az idők szavára Makó eljutott a hagymától a Hagymatikumig, azaz a jövőt jelentő turizmusig.

Gyenge volt az idei termés

Egyébként az árusok között is csak elvétve lehetett hagymást látni. Az egyik helybeli gazda, Kiss Ferenc még hagyományos, 3 év alatt termelt igazi makói vöröset is kínált. Mint lapunknak mondta, a szülei, nagyszülei iránti tiszteletből foglalkozik vele, egyébként ebből nem lehet megélni. Ő is igyekszik több lábon állni.

A makói hagyma sok éve tartó lejmenetét az idei száraz, aszályos év felgyorsította

– jegyezte meg.

Megtudtuk tőle, hogy hagymát összesen három hektáron termelt – kettőn fokhagymát, egyen pedig vöröshagymát. Mivel a földjét nem tudta öntözni, a termés igen szerény lett. Fokhagymából a megszokott száz-százhúsz mázsa helyett csak nyolcvan, a vörös a kétszázötven-háromszáz helyett mindössze százat. Ahhoz, hogy a dolog jóra forduljon, mindenekelőtt kedvezőbb időjárásra lenne szükség. De vannak egyéb gondok is, mint mondta, nagyon nehéz például napszámost találni.