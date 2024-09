– A falunap számunkra igazi ünnep, mindig örömmel jövünk: vidám a hangulat, jó látni a régi ismerősöket, beszélni velük. Visszahúz a szívünk – mondta a faluból Makóra átköltözött kereskedő, Varga Tibor szombaton Magyarcsanádon. Úgy gondolja, a magyarcsanádiak összetartanak, igazi közösséget alkotnak és büszkék egymás értékeire, ha kell, segítik egymást – a községben négy nemzetiség él együtt. Neki a legjobban a helybeli gyerekek műsora tetszett.

A magyarcsanádi falunap egyik attrakciója a sakk volt. Fotó: Szabó Imre

Falunap sakkfigurákkal

Magyarcsanádon a helyi művelődési ház közösségi terén nyolcadik alkalommal rendezték meg idén a Szent Gellért Napot. A szokásos ünnepi testületi ülést követően hangversenyt adtak a Makói Magán Zeneiskola fiatal fúvósai, felléptek a helyi iskolások, délben pedig jó hétszáz adagot osztottak ki a helyben készült ebéd többféle menüjéből. Bemutatkozott a Doina Biharului román táncegyüttes is. Több zenekar koncertezett a rendezvénysátorban. Amikor ott jártunk, az Eddie And The Space Dog zenekar szórakoztatta a közönséget feldolgozásokkal – lendületes, profi módon. A gyerekeket ugrálóvár várta, a felnőttek meg többek között sakkozhattak óriás figurákkal a teraszon. Farkas János polgármesterről is kiderült, hogy jól játszik: szemtanúi voltunk, amint megnyert egy partit.

Szent Gellért emlékezete

– Idén nem készültünk újdonságokkal, ez egy szokásos falunap – mondta a település első embere, amikor rákérdeztünk. Azt is elárulta, miért hívják éppen Szent Gellért Napnak.

– Az elnevezést annak idején mi találtuk ki. Azért, mert Csanád vármegye első püspöke, akit Szent István nevezett ki, erős hitet adott az itt élő embereknek. Ez a mai napig él – hangsúlyozta.

Azt is elárulta, hogy a néphagyomány szerint a magyarcsanádi római katolikus templomban Szent Gellért egyik ujjpercét őrzik ereklyeként. És ha megépül a falu határában, a rég óta várt híd is az ő nevét fogja viselni.