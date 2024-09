És a végén még hadd essék szó a színészi játékról! Eddig is tudtuk, hogy James McAvoy remek színész (lásd Széttörve című film), de itt olyan szinten uralja a vásznat, ami egészen ritka. McAvoy képes arra, hogy egyszerre és ugyanolyan intenzitással láttassa magában a vidéki suttyót és a zseniális manipulátort, provokátort. Így eshet meg, hogy már-már elhomályosítja az egyébként nagyszerű színésztársakat is, köztük Mackenzie Davist és Scoot McNairyt. Már csak McAvoy miatt is kötelező néznivaló a Szádra ne vedd!, de meg amúgy is: az utóbbi évek legütősebb pszichothrillere.

9/10