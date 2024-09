Szeptembertől folytatódik a nagy sikerű Zsinagóga Akusztik koncertsorozat a hódmezővásárhelyi zsinagóga karzatán. Nyáron tehetséges vásárhelyi fiatal énekesek és zenészek mellett a Vox Beata kórust is hallhatta a közönség. A szeptemberi első akusztikus koncerten Syl Mohai és Almási Enikő – aki egyben szervezője is a koncerteknek – mutatták be legújabb dalaikat. A következő alkalommal szeptember 18-án, szerdán 18 órától Tabatabai Nejad Flóra lesz a vendég, aki 2013-ban 8 évesen, a mezőny legfiatalabb résztvevőjeként tűnt fel a TV2 Az ének iskolája című műsorában, de a hódmezővásárhelyi születésű St. Martinnal is énekelt duettet. Fellépő társa Syl Mohai.