A kisteleki Klebelsberg Művelődési Központot szombaton ismét élettel töltötték meg szépkorúak: az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének 35. születésnapját ünnepelte meg a vármegyei szövetség. Már nem először randevúztak a járási székhelyen, a 25 éves jubileumot is ott tartották. Ráadásul hármas ünnepről is beszélhetünk, mert a kisteleki nyugdíjas klub is 35 éves hivatalosan – előtte már legalább két évtizedig működött – és Kistelek is 1989-ben lett várossá.

A megye minden sarkából

A művelődési ház nagyterme kicsinek bizonyult. Az eseményre tagokat delegált Algyő, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csanádalberti, Domaszék, Kiskundorozsma, Forráskút, Makó, Mórahalom, Ópusztaszer, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szegedről négy klub, Tiszasziget, Üllés, Zsombó és Kübekháza. Elismerések, oklevelek is gazdára találtak, ezeket Szalai Antal megyei elnök adta át, például a 90 esztendős, még mindig aktív mórahalmi Mariska néninek.

Összefogás, támogatás, barátság

– Igyekszünk mindenkiről megemlékezni, akik ott voltak, ott lehettek az országos szervezet megalakításakor. Az azóta eltelt éveket összefogás, támogatás és barátság jellemezte, és kívánom, hogy a jövő is tele legyen mosollyal, vidámsággal és közös élményekkel – említette köszöntőjében Szalai Józsefné Marika, a kisteleki nyugdíjas klub vezetője, megyei alelnök. Az 1989-es alapításkor 139 klub lépett be az országos szövetségbe több mint 1000 taggal, mára 800 klubra és 100 ezer főre nőtt a létszám.

– Harmincöt esztendő egy ember életében nagy idő, ezért mondhatjuk, hogy az országos szövetség – így számolva – már felnőtt éveit tapossa. Ilyenkor az emlékezés mellett mindig szólni kell a tervekről, a jövőről – mondta Domonics János, Kistelek alpolgármestere, aki azt is megemlítette, hogy a névadó a korábban a televízióban sugárzott Életet az éveknek című műsor volt. – Mindig örömmel látjuk vendégül a nyugdíjasokat, biztosítunk rendezvényeikhez helyet, lehetőséget és segítjük a helyi klub, a megyei és az országos szövetség tevékenységét – tette hozzá.