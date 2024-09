Schneider Jankó művészeti vezető úgy fogalmazott, megnőtt a rálátás a szegedi Kövér Béla Bábszínházra. Kettős utalása vonatkozott egyrészt a nyáron felújított nézőtér lépcsőzetes kialakítására, amelynek immár legutolsó sorából is teljes értékű látványélményben lehet része a nézőknek. Másrészt pedig arra, hogy mind városi, mind szakmai körökben egyre nagyobb figyelmet vív ki a társulat produkcióival és tömegeket megmozgató fesztiváljaival.

Játékkal indult az évadnyitó, a társulat vendégei a színházterembe lépés előtt kijárhatták a matróziskolát. Az előző igazgató, Kövér László is kipróbálta magát árvízi mentésben. Fotó: Karnok Csaba

Kiss Ágnes a tavalyi évad összegzése során elmondta, hogy a bábszínház 305 előadása összesen több mint 54 ezer nézőt vonzott. A Lázár Ervin Program keretében csaknem hatezer fiatalt sikerült bábszínházi élményhez juttatniuk, a nyár végi SZINkópé Fesztivál programjaiba pedig több mint 14 ezren kapcsolódtak be.

Az új bemutatókról Schneider Jankó számolt be. Október 6-án Marta Gusniowska Ha lúd, legyen kövér! című meséje lesz az első premier, amely a lengyel fiatalok körében óriási népszerűségnek örvend. November 12-én mutatja be a Gulliver utazásai című egyszemélyes bábelőadást Danny Bain, akinek neve a bábszínház és a SZINkópé Fesztivál közönségének már ismerősen csenghet. A produkcióban furcsaságokban bővelkedő hangszerparkjának széles tárházát vonultatja fel. December 20-án lesz az évad újdonságának premierje. A Hány éves a kapitány? felnőtteknek szóló bábelőadás-sorozatban először mutat majd be saját produkciót a társulat A patkányfogó projekt címmel. Az évad második felében a Történetek a kutyusról meg a cicusról című mesét viszik színre, majd a legkisebbeket, a 0-3 éves korosztályt várja a múlt héten a békéscsabai Bábos Drámaíró Fesztiválon a Legjobb színésznő díjával kitüntetett Spergel Anna bábszínész. Az évad utolsó bemutatója pedig a Bolyongó című produkció lesz. A városi környezetvédelmere fókuszáló előadást a Mondolo Egyesülettel közösen valósít majd meg a társulat, és a tervek szerint a bábszínház falain kívül is játsszák majd.