A második ópusztaszeri lovastalálkozót tartják meg szombaton 9.30-tól a szokott helyszínen, a piac melletti rendezvénytéren. A programot szegedi és baksi fellépők is színesítik, de az érdeklődők láthatnak fafaragást, rendőrségi és honvédségi bemutatót, és lesz lehetőség lovaskocsikázásra is. A hivatalos megnyitó 11 órakor kezdődik, a zenés felvonulás a falu utcáin pedig 12 órakor indul. Jótékonysági lángos- és süteményvásárt is tartanak Mirkó gyógyulásáért.