Egyrészt a gyerekeknek is nagyon tetszik, örömmel nézik meg minden nap. Ugyanakkor másokat is közelebb hoztak hozzánk a mókusok. A speciális nevelési igényű gyerekek iskolájával kapcsolatban sokak távolságtartással vannak, most azonban azt látjuk, hogy már szívesen megállnak az épület előtt, nézegetik a festményt és beszélgetnek azon a téren, ahonnan jól látható. Szóval a festmény egy kicsit az iskolának is segít még jobban beilleszkedni a lakókörnyezetbe, amit soha nem gondoltunk volna