Egy emlékezetes esést is elmesélt a Délmagyarországnak. Kecskemét és Dunaföldvár között egy bozótos részen forgatták a katona összefogó jelenetet, amikor menekülnie kellett. Bokáig jártak a süppedő homokban és leesett a lóról. Egy másik jelenetben még szöveget is kapott a dublőr, akkor gulyást alakított. A legendás két mondatot máig tudja idézni: „Ez mögvót!” és „Ezek aztán jól mögcsúfoltak bennünket!” Még egy rövid népdalt is elénekelt, ami nem esett nehezére, hiszen annak idején még a Röpülj Páva döntőjében is szerepelt.

A vásárhelyi gazda jó kapcsolatot ápolt a színészekkel, például Basilides Zoltánnal, Cserhalmi Györggyel és a főszereplő Oszter Sándorral is, akivel a későbbiekben is találkoztak. Piros Ildikóval és Pintér Tamás kaszkadőrrel gyakran együtt is vacsoráztak. Mindenkivel tegeződtek, jó hangulat uralta a forgatásokat.

A civil élettel már nem fért össze a dublőrködés, statisztálás

A katonaság után az 1980-as években, még két filmben szerepelt Perényi János. A Simai Mihály, lapunk egykori munkatársa, költő, író A világ legszebb lovai című regényéből készült a Musztánglegenda című alkotásban. Ehhez olyan lovat kerestek a filmesek, amelyik sokáig tud feküdni. Perényi János a saját lovai közül tanított be két lovat.