A hagyományokhoz hűen szeptember első szombatján rendezik meg a Nagyéri Sokadalmat. Pörköltfőző verseny is lesz, a lángot 10 órakor gyújtják meg a bográcsok alatt. Hogy hány résztvevője lesz a főzésnek, ennek csak a hely szab határt. Előzetesen kellett jelentkezni, a főtér minden évben megtelik. 11 órától a házigazda Dj Berry Pappa, 13 órától rendőrségi bemutatóra várják az érdeklődőket, 14 órától pedig a Jó kis hely Fészek Klub tánccsoport mutatkozik be. 15 órától Szűcs László bűvész szórakoztatja a publikumot, 16 órakor a Csiga duó lép fel. A pörköltfőző verseny eredményét 17 órakor hirdetik ki. 18 órakor kezdődik a 10 ezer forintos kérdések órája, 19 órakor sorsolják k a tombolákat. A nap végén retro diszkóba várják a nagyérieket. Egész nap lesz kézműves vásár, ugrálóvár, lovaskocsizás, darts foci, trambulin, hennafestés, csillámtetkó, korongozás, kacsapeca, a Nemzeti Park kiállítással várja az érdeklőket. Drónbemutatót is szerveznek és létrás kocsira is fel lehet mászni.