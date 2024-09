Kálloy Molnár Péter, Gáspár András és Kálid Artúr 1994-ben a Komédium Színházban mutatta be a Shakespeare Összes Rövidítve (S.Ö.R.) című előadást, amely magyar színháztörténeti rekordnak számít, mivel nagyon ritka, hogy prózai előadás ilyen sikerszériát éljen meg, és a mai napig telt házas estekkel fusson. A 30 éves darab most visszatér Szegedre: szeptember 23-án a Belvárosi Moziban láthatják az érdeklődők. A jótékonysági előadást a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club szervezi, a jegyvásárlók a klub programjait támogatják.

A 30 éves darabbal Kálloy Molnár Péter is visszatér Szegedre. Fotó: Szabolcs László/MW

A S.Ö.R.-ben improvizatív játék jellemzi a három színész összjátékát. A produkció nem csak nyomokban tartalmaz kötelező tananyagot. Aki szereti Shakespeare műveit, és ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy valamennyit megismerje, ám úgy ítéli meg, hogy élete hátralévő része valószínűleg nem lesz elegendő ehhez, cseppet se búslakodjon. Elég ezt a két órát rászánnia, és még a rekeszizmait is megdolgoztatják, miközben szonettektől a királydrámákig mindenből kapnak egy összegzést. Az előadás után ráadásul egy beszélgetés is lesz a színészekkel, így a szegediek azt is megtudhatják, hogyan készült a darab és milyen fázisokon ment keresztül az elmúlt 3 évtizedben.

Jegyek a Belvárosi moziban és online válthatók az előadásra.