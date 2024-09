– Mindig szerettem volna spanyolos hangulatú, a spanyol kultúrát, életérzést megjelenítő tantermet, hogy a gyerekek még motiváltabbak legyenek a tanulásra – árulta el lapunknak Máté Soma, a szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum egyik spanyoltanára. Álmát a nyári vakáció heteiben négy diák segítségével valósította meg, egy rossz állapotú alagsori helyiség kapott új életet. Ma ez a suli egyik legszebb és legnépszerűbb terme.

A csapat három tagja: Máté Soma, Bauer Angéla Napsugár (középen) és Szabó Réka Olga. Fotó: Imre Péter

Toborzás

Máté Soma közösségi oldalakon keresett és talált segítséget az 5 hetet, összesen 350 órát kitevő önkéntesen végzett, takarítással indult munkához, amivel augusztus 16-ára készült el az ötfős csapat, amelyet rajta kívül Mesterházy Panka, Szabó Réka Olga, Bauer Angéla Napsugár és Kerekes Panka alkotott. A fizetséget a szülők készítette harapnivaló, a dallamos, főleg spanyol nyelvterületű zene – például Manu Chao és Shakira –, továbbá a jó társaság, a beszélgetés jelentette.

Festés és rajzolás

– Latin-Amerika térképét és az idézeteket készítettem, de a kedvenc szavak közé is többet én írtam fel – mondta el részét az egészből Mesterházy Panka hozzátéve: a cél az, hogy a teljes hátsó fal megteljen kedvenc spanyol szavakkal – akad még hely.

– Imádok rajzolni, és szerettem volna valami maradandót alkotni az iskolában. Növényeket és mexikói motívumokat festettem. Szerintem remekül sikerült a közös munka, jó lenne, ha más tantermek is hasonlóan néznének ki, élettel teliek és vidámak lennének – közölte Szabó Réka Olga. A beszélgetés során kiderült, lenne rá igény, mert a diákok és a tanárok körében is nagyon jó a fogadtatás.

– Már általános iskolában is festettem a falra, persze a tanárok tudtával és engedélyével, most két emberalakot készítettem, Gabriel García Márquezt és Shakirát – árulta el Bauer Angéla Napsugár. Azzal folytatta, először digitálisan tervezte meg tableten – ezt is tanulják a művészetisek –, utána került a helyére az alkotás. Érdekességként említették, hogy a teljes anyagköltség mindössze 31 ezer 500 forintot tett ki. A spanyolországi „oldalról” Penélope Cruz és a saját könnyűzenei stílust teremtő Manu Chao néz velük szembe, őket Kerekes Panka festette meg. Ide kívánkozik Manu Chao mondása: Nem kell híresnek lenned, hogy változtass a világon. Ez is olvasható – más idézetekkel együtt, spanyolul – a kicsinosított teremben.