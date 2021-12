Rusz Borivoj hozzátette, karácsony előtt két héttel az édesanyákat is megünneplik, amikor az anyák asztalhoz ülnek, a gyerekek megkötik a lábukat, verset mondanak nekik és ajándékot adnak. Ezen napon tartják a falvakban a kóringyálást is. Karácsony előtt egy héttel pedig az édesapákat is megünneplik az anyákhoz hasonló módon. A szeretet ünnepe előtt két nappal pedig a gyerekekre fókuszálnak, akiknek nem szabad verekedniük ekkor, mert akkor betegek lesznek, gülü nő rajtuk.

A karácsony előtti népszokásokról tartott előadást Rusz Borivoj. Fotó: Frank Yvette