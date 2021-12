A korán kelők már reggel 7 órakor részt vehettek madárgyűrűzési bemutatón, ez egyébként egész délelőtt zajlott a Szalakóta Látogatóközpontban. A jó időben kellemes program volt a kisvonatozás is a Fehértavi Halvasúton, mely során őszi vonuló kismadarakat lehetett látni, de aki a környéket kicsit sportosabban akarta bejárni, arra is volt lehetőség, ugyanis megrendezték az immár hetedik éve hagyományos darufutást is. Az alföldi tórendszer gátjain, a darvak éjszakázó helyét megkerülve jelölték ki a 11, illetve 21 kilométeres távot, melyet idén kifejezetten ideális időben futhattak le a nevezők.