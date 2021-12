Hazánk történelme során számos központja volt megyéknek: a területet Szent István korában a térség központját adó várról nevezték el, több mint kétszáz esztendeig Csongrád városa is maradt a róla elnevezett megye székhelye. Mi­­után a vár áldozatul esett az 1241-es tatárdúlásnak, Szeged vette át a megye vezetését egészen 1498-ig, amikor is Szeged szabad királyi városi rangot kapott. A központ ezután bő két évtizedre Szerre – a mai Ópusztaszerre – került, majd rövid Csongrádi kitérő után Szegvár, Szeged, majd újra Szegvár lett a megye központja. A címre persze Szentes városa is ácsingózott: a kinevezéstől azt remélték, hogy gyorsan vasúthoz, távírdához, törvényszékhez jut a település.