A főhős, Arnold lehetne tűz­­oltó New Yorkban is. Megkérhetné egy tűzlépcsőn állva barátnője kezét, de itt és most munkaeszközét használja, azaz egy magasból mentő darut. Persze hogy amint eléri a megfelelő magasságot, és betekint az ablakon, azt látja, amint szöszi barátnője épp Szabó Kimmel Tamással csókolózik. Igen, a színész Szabó Kimmellel, aki a filmben önmagát alakítva lopja el a show-t mindenki elől. Döbbenetében Arnold lezuhan a magasból, aztán amint visszanyeri eszméletét, rögvest kiadja barátnője útját.