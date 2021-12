Dédestapolcsánytól 300 kilométerre, a szlovákiai szomoláni lelőhelyen nagy kiterjedésű vaskori települést tártak fel az 1970-es, 80-as években. A nyílhegyeket is tartalmazó leletanyag a Dédes­tapolcsányi támadáshoz hasonló véres és kegyetlen pusztítás képét rajzolja meg. Számtalan lelőhely árulkodik arról, hogy Morvaország, Lengyelország, illetve a Du­nántúl irányába is kibontakozott az ostromsorozat, de az Alföldön is megjelentek a szkítákkal kapcsolatban álló, sztyeppei harcokat űző katonai csoportok.