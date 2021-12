A Móra Ferenc Múzeum régésze édesanyává válása után kezdett történeteket szőni. A Somogyi-könyvtár író-olvasó találkozóján Löffler Zsuzsanna elmondta, gyermekei sokkal jobban szerették azokat a történeteket, amelyekben ők maguk lehettek a főszereplők. Írónővé válása versecskék, dalocskák, mondókák alkotásával kezdődött, majd ahogy gyermekei cseperedtek, úgy vágytak egyre szövevényesebb és izgalmasabb történetekre.

Valós hősök

Első meseregénye tavaly látott napvilágot Az elvarázsolt testvérek és az utolsó boszorkány címmel, néhány hete pedig a folytatás is megjelent Az elvarázsolt testvérek és a Karom-hegy titka címmel. A főszereplők gyermekei, Dénes, Mátyás és Édua, akik a mese szerint a Szegedi Vadasparkban találkoznak egy varázslóval, Bonifáccal, aki a mesék világába varázsolja a testvéreket, ahol új barátságok, izgalmas próbatételek és csodás kalandok várnak rájuk. A második részben a mesevilágot egy gonosz varázsló szeretné elfoglalni, a gyerekeknek vele kell szembeszállniuk és megmenteni a birodalmat.

Löffler Zsuzsanna, régész-írónő játékos ízelítővel készült gyerekközönségének. Fotó: Frank Yvette

Löffler Zsuzsanna elmondta, gyermekei nagyon örültek, hogy a saját nevünkön szerepelhetnek a történetekben.

Beszédes nevek

A bátorságról, a testvéri szeretetről, a barátságról és a jóság erejéről mesélő történetek egyik legbájosabb különlegességét a szereplők beszélő nevei adják. Mint például Tótágas, a denevér, Faláb, a sétáló fa, Beléndek, a banya, Ramazuri és Kalamajka, az ördögfiókák vagy Hétfő, a sárkány.

Az író-olvasó találkozón Löffler Zsuzsanna játékos ízelítőt adott a mesefolyam már elkészült, jövőre megjelenő, harmadik kötetéből. Elmondta, sok új lény lesz a folytatásban. A játék során néhány új szereplő nevét osztotta meg a résztvevő gyerekekkel, akiknek azt kellett kitalálniuk, hogy vajon milyen lények lehetnek. Kiderült, az ördögfiókákhoz Csetepaté csatlakozik majd, továbbá új boszorkányok is feltűnnek Nadragulya és Bürök személyében. Új lényekként szerepelnek majd a vízimanók, név szerint Tócsa, Locs, Pocs és Fröccs, a tündérkirálynő és gyermekei, Zsálya, Menta és Kamilla, valamint Szikra, a táltos, aki parazsat eszik.

Varázslóbőrben

A találkozón résztvevő gyerekek a varázslás fortélyaiba is belekóstolhattak. A jó és gonosz varázsfőzetek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, mint például a darázsfullánk, a harmatcsepp, a bagolyköpet, a madártoll és a szárított denevérfül, a könyvespolcok között kellett felkutatniuk. Ezt követően saját varázsigéket kellett alkotniuk, hogy hatásossá váljon főzetük.

Löffler Zsuzsanna elmondta, már a negyedik kötet is majdnem kész és a történet lezárásaként egy ötödik részt is tervez. Az elvarázsolt testvérek kalandjainak folytatásán túl azonban egy másik mesekönyvvel is elkészült. Jövő februárban jelenik meg megyetörténeti mesekötete, amelyben a helyi legendák feldolgozására vállalkozott.