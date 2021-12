– Meglepett a kitüntetés. Kollégák jelöltek rá, nem is tudtam róla – mondta Benkéné Sándor Barbara Zita, a makói József Attila Könyvtár munkatársa.

A Csongrád-Csanád Megyei Könyvtárosok Egyesülete idén alapította és most először ítélte oda Az olvasás nagykövete nevű szakmai elismerést, amely egyben azt jelenti, hogy az illető az év könyvtárosa a megyében. Összesen hat jelölés érkezett a megtisztelő címre, közülük választotta ki a szakmai bizottság a makói könyvtárost, aki ezt egy éven át, a következő díjazásig viselheti.

Benkéné Sándor Barbara Zi­­ta eredetileg kutatókönyvtárosként végzett a Szegedi Tu­­dományegyetemen, szakmai területe az egyház és azon be­­lül a boszorkányperek voltak. Makóra 2008-ban kistérségi ellátásért felelős munkatárs­ként került, majd 2015-ben, harmadik gyermekének szü­­letése után kapta mostani feladatkörét.

– Mivel ez egy kis könyvtár, itt mindenki nagyjából mindennel foglalkozik – mondta Barbara a munkájáról.

Persze külön feladatai is vannak, többek között az intézmény közösségi oldalát kezeli és különböző közösségi programokat szervez, főként a fiatalabb korosztály számára.

– Amikor ez utóbbit a főnököm, Galamb Katalin kitalálta, először otthon elsírtam magam, hiszen nincs pedagógus végzettségem. Kétségbe estem, hogyan oldom meg – mesélte. Aztán vett egy nagy levegőt, és mindennek utánaolvasott. Nyitottan állt a kihíváshoz, igyekezett benne megtalálni az élményt, a játékosságot, ami aztán egymás után hozta az ötleteket.

– A makói könyvtár épületé­nek már önmagában is van egy varázsa. A huszonegyedik században azonban egy-egy bibliotéka jóval több, mint a könyvek tárháza, és ezt a sok­­színűséget mutatjuk be nap mint nap a látogatóiknak – vallott munkahelyéről. A dí­­jat odaítélő bizottság értékelésében az olvasható, hogy Benkéné Sándor Barbara Zita a könyvtár szakmai teljesítmé­nyét meghatározó ember, a munkafolyamatok valamennyi területén megbízhatóan, hatékonyan dolgozik, lelkese- dése pedig a kollégákat is inspirálja.