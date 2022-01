– Édesanyám muzsikus családból származik, édesapám keramikusművész volt – árulta el gyökereiről Gaudi Márton, aki kezdetben maga is kerámiával foglalkozott. Amikor elkezdte, 27 esztendős volt, az első lökést pedig az adta neki, hogy az édesapja súlyos beteg lett, szívműtétje volt.

– Akkor elgondolkoztam: én eddig vajon mi maradandót alkottam? – mesélte. Később rájött, hogy szobrokkal nem tudja kifejezni a végtelent, ami foglalkoztatja, ezért a festészet felé fordult. Önéletrajza szerint autodidakta festő. „Sokat foglalkoztat a világegyetem és az ember kapcsolata, a csillagjegyek, az emberi lélek és a viselkedési kultúra” – írja a tárlat ismertetőjében. Amit egyébként rendhagyó módon, beszélgetéssel, zenével és tánccal nyitottak meg. Gaudi Márton ugyanis nemcsak a festészetben jeleskedik, de például kitűnő muzsikus és sportoló is. Beszélgetőtársa Fáklya Márta volt.

Az újabb és régebbi, 10-15 éves alkotásokat is felvonultató kiállításról a Délmagyarországnak azt mondta, az Illékony életek arra utal, hogy nagyon sok szomorú dolog történt tavaly is, idén is – nyilvánvalóan a járványhelyzetre utalva.

– Ebből valami pozitívat akartam kihozni. Azt szerettem volna megértetni az emberekkel, hogy ha van újjászületés, akkor az elmúlás talán nem vég, hanem valaminek a kezdete. Az újjászületés olyan, mint a tavaszi szél: újratapasztalhatjuk a formákat, a színeket, illatokat és beavatottak leszünk. Ha megbékélünk az elmúlással, kezdődik az ember lélekerőssége. Így erősebbé válunk, erősebbé válhat nemzetünk, kultúránk – mondta.

Most – felkérésre – lovas képet fest.

– Ennek is az lesz az üzenete, hogy próbáljuk a tudatalattinkból leszakadt feltétlen szeretetet visszahozni a lelkünkbe – tette hozzá. Idén több városban, köztük Budapesten is tervez kiállításokat, illetve festőtáborok munkájában fog részt venni.