A plein air festészet elkötelezettjeként nem várhat kellemesebb időjárásra, szabadtéren mínusz fokokban is alapvető a koncentrált munka Boldizsár Gábor számára. A könyvkötő elmondta, amikor már nagyon elkeseredne, rápillant az egykor Szibériában hadifogolyként raboskodó apai nagyapja sakk­dobozára, és megrázza magát fejben.

A kényszermunkatáborban faragott doboz emlékezteti arra, neki milyen jó dolga van, hogy abban a pillanatban az elmélyülés az egyetlen feladata. Nem számít a hideg. A nagyapai örökség így nem csupán festékei tartójaként él tovább és szolgálja Boldizsár Gábort, a lelkét is helyre teszi kényelmetlen órákon. Ott függ a festőtáblához rögzítve, emlékezteti a múltra és a jelen kiváltságaira.

Hajszolva az érzést

A könyvkötőként végzett és jelenleg is szakmájában dolgozó Boldizsár Gábor 12 évesen leemelt egy Leonardo da Vinci-albumot édesapja könyvespolcáról, majd lemásolta a mester egyik emblematikus tanulmányát. A rajzolás előzmény nélküli végtelen örömére, a lelkét hirtelen elárasztó élményre máig tisztán emlékszik. Nem érezte túlzásnak a kijelentést, hogy azóta is az elengedhetetlen érzést hajszolja festményeivel. Fafaragóként dolgozó édesapja lelkében szobrásznak készült, ám ahogy Gábor elmondta, a szocializmusban az lett a szakmád, amit választottak neked, nem pedig az, amire igazán vágytál. Így valódi álmai szertefoszlottak egy életre, a szegedi hangszergyárban kapott állást haláláig. Fia kiteljesedését sajnos nem érhette meg, de a kezdeti lépéseit végigkísérte. Ő ismertette meg későbbi mestereivel, Zoltai Attila festővel és Pataki Feri bácsival, aki a Belvárosi Rajzkörben ma is mesterként kíséri. – Az ő szellemi környezetébe tartozni valódi kiváltság – közölte Gábor.

A fényekre hangolódva

Arról is beszélt, hogy türelmetlenségét a festészet szelídíti, mert elvárásai és technikai fejlődése lassan, évek kitartó munkájával érhet össze. – 12 évesen biztosan tudtam, hogy Kossuth-díjat kapok. Ott ültem, figyeltem az ajtót, és vártam. Láttam magam előtt az öltönyös urakat, amint csöngetnek, majd átnyújtják az elismerést. Idővel persze szembesül az ember a valósággal, saját korlátaival, és megbékél a lelke – mesélte mosolyogva. A plein air festészet türelmet, lelki békét kíván. Órákat a szabadban töltve a természet színeire, a fényekre hangolódva, szótlanul viszi vászonra a lelkén átszűrt látványt, miközben követi a gyorsan változó környezet rezdüléseit.

Másként élnek

– A jó képek utáni hajszát, továbbra is – felelte arra a kérdésre Boldizsár Gábor, mit tervez a közeli és távoli jövőben. Elmondta, az alkotók naptári év helyett kiállításokban mérik az időt. Másként élnek és mégsem, hiszen alkotói törekvésük mellett a civil életben, a mindennapokban is helytállnak.

Boldizsár Gábor Mezei munkák című tárlata márciusig lá­togatható a Belvárosi Rajzkör bázisán, a szegedi Károlyi Ga­­lériában.