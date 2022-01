Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, a darab rendezője és szereplői közül Dobrotka Szilvia, Gubik Petra (mindkettő Léna), Károlyi Krisztián (Leonce) és Vajda Júlia (Léna anyja) vett részt tegnap a január 14-ei idei első, egyben ősbemutató zenés színpadi játék, a Leonce és Léna közönségtalálkozóján a Reök-palotában. A darabot, amit a Kisszínházban játszanak, Szegednek írta Závada Péter és Subicz Gábor zeneszerző – mondta a beszélgetés moderátora, Dinnyés Dániel.

A Leonce és Léna visszájára fordított Romeó és Júlia sztori, ahol a szülők nem szétválasztani, hanem összeboronálni akarják gyermekeiket, akik tiltakoznak, világgá mennek, majd összetalálkoznak és ismeretlenül egymásba szeretnek. Georg Büchnernek ezt a művét tekintik az abszurd előhírnökének, mert az irodalmi közízlést megelőzve teremtett benne egy hihetetlenül modern és groteszk világot. Závada Péter dalszövegekkel, rappel, spoken worddel és néhány csavarral feldúsítva teszi maivá az eredeti mű gondolatiságát, korunk nézői számára is érthetővé, élvezhetővé. Az ősbemutatóhoz Subicz Gábor komponált a mai zenei irányzatokból kiinduló muzsikát, ami szimfonikus hangszerekkel szólal meg.

Barnák László, akinek a Leonce és Léna az első zenés rendezése, elmondta: az előadás a dráma- és az operatagozat közös produkciója.

A Leonce és Léna közönségtalálkozóját tartották csütörtökön a Reökben. Fotó: Frank Yvette

– Azt, hogy dalra fakadjon az ember, egy intenzívebb közlésvágy eredménye – fogalmazott. Hozzátette, rappesített monológok is elhangzanak a műben. Ezt illusztrálták is Károlyi Krisztián előadásában. Az operaénekesnő Vajda Júlia azt mondta, hogy a szerzők hatásos elemeket használnak a darabban, és azt is elárulta, neki szinte csak énekesi feladatai vannak. Dobrotka Szilvia operaénekes úgy fogalmazott, próbálgatja, feszegeti a határait, míg Gubik Petra közölte: örül, hogy izgalmas műben és szerepben léphet színpadra Szegeden.