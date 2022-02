A kiállítást személyes hangvételű köszöntővel Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató, majd a makói levéltár igazgatója, Urbancsok Zsolt ajánlotta a közönség figyelmébe. Mindketten ismerték Tímeát, ezért nem tudtak meghatottság nélkül beszélni. A tárlat erejét ugyanakkor nem csak a megrendítő helyzet adja: a fotók valóban jók, izgalmasak, hűen adják vissza Izrael sokszínűségét.

Szűcsné Sipos Andrea azt mondta, számára erőt ad és feltölti őt, hogy emléket állíthat lányának. Ezt nemcsak az egyébként már korábban összeállított fotókiállítás révén teszi, de egy könyv révén is, amelyet ő szerkeszt Tímea fennmaradt kutatási eredményei, útibeszámolói és fényképei alapján. Az On my way – Utamon című kötet hamarosan megjelenik.