A Danza mindkét egyfelvonásos táncjátékát olasz koreográfus álmodta színpadra. Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, a társulat olasz művészekkel való kapcsolata igen régre nyúlik vissza. A szegedi együttesnek már 1993-ban három olasz táncművész is tagja volt, ahogyan jelenleg is. Az együttműködés körülbelül hat éve még szorosabbá vált, amikor elkezdték a közös munkát Enrico Morellivel, akivel immár az ötödik közös produkciót hozták létre. Az évtizedek során a Szegedi Kortárs Balett jelentős hírnévre tett szert Olaszországban, így került a társulat Walter Matteini látókörébe is, aki maga jelentkezett a közös munkára.

A Danza első felvonásában az Elégia című táncjátékot tekintheti meg a közönség, amelyről Enrico Morelli elmondta, Beethoven és Brahms zeneművei mellett egy, a pandémia során felettébb felértékelődött viselkedésforma ihlette koreográfiáját. Éppen ezért nem egy történet elmesélését, sokkal inkább érzések és lelkiállapotok kifejezését tűzte célul. – Megtanultuk, mennyire fontos az egymással való törődés, odafigyelés, gyengédség. A koreográfia ezt a lelkiállapotot szeretné kifejezni és átadni másoknak – fejtette ki.

A Walter Matteini által koreografált, Örökség című második felvonást Bernard Marie Koltès azonos című drámája ihlette. Egy olyan darab, amelyet ritkán dolgoztak fel színpadon, pláne táncelőadásként. A koreográfus azonban kiemelte, sötétben játszódik, így kiváló lehetőséget biztosít az árnyékokkal való játékra, emellett érzelmekkel telített, azokat ütköztető darab. A szív legbelsőbb hangjait, a tudatalatti rejtelmeit kutatja, amelyben az ember kielégítetlen vágyaival szembesül és önkontrollja elől menekül. Az előadásban Bach és Vivaldi mellett olyan kortárs zeneszerzők művei is hallhatók, mint Arvo Part és Max Richter.

A Danza a Szegedi Kortárs Balett és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója, amely a Budapesti Olasz Kultúrintézet támogatásával valósulhatott meg – mondta el Pataki András balettigazgató, aki a szegedi együttes közeljövőben esedékes programjait is ismertette. Márciusban Dubajban és Brüsszelben is színpadra lépnek, Szegeden pedig pótolják a januárban elmaradt Concerto előadásokat, amely produkciót Győrben és Debrecenben is bemutatják majd.