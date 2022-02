A Pengető citerazenekar 1995 óta működik a Szentesi Művelődési Központ csoportjaként és támogatásával, de a zenekar a megalakulása időpontját 1976-ra teszi.

Az elmúlt évtizedekben a Pengető lett a város egyik legismertebb népzenei együttese: több országos arany minősítéssel, nívódíjjal, Arany Páva díjjal, KÓTA-nagydíjjal rendelkeznek. Többször felléptek nemzetközi fesztiválokon, így jártak Lengyelországban, Szerbiában és Erdélyben is. A város hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért végzett magas színvonalú munkájukért 2001-ben Csongrád Megye Alkotói Díját, 2005-ben pedig Szentes Városért emlékérmet vehettek át.

Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre is, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakáról folyamatosan érkeznek az új tehetségek az együttesbe.

A települési értéktárba került a Pengető citerazenekar. Fotó: Vecseri Ferenc

Évtizedek óta pengetik

– Nekem Jós Józsefné Terike néni adta át a stafétát, az együttes alapjait ő tette le még 1976-ban. Az alapító tagok közül egyébként öten még ma is zenélnek – mesélte Mélykútiné Németh Kornélia, a Pen­gető citerazenekar vezetője.

A zenekarnak jelenleg tíz tagja van, de nemcsak szentesiek, muzsikálnak velük fábiánsebestyéniek, szegváriak is. Az évek során sokan megfordultak a Pengetőben, volt, aki csak néhány évig, más évtizedekig zenélt az együttesben. Az utánpótlás-nevelésben is erősek: náluk játszott többek között a mára már sikeres népzenészként ismert Debreczeni-Kis Helga is.

Megfog a citera

És hogy mi tartja össze évtizedek óta ezt a közösséget? A népzene szeretete, feleli Mélykútiné Németh Kornélia.

– Aki meghallja a muzsikánkat, azt megfogja a zene kisugárzása, a hangulata. Ha mi mosolygunk egymásra a színpadon, az a közönségben is jó érzést kelt. Büszkék vagyunk arra, hogy továbbadjuk a magyar népzene szeretetét és művelését – mondta a zenekar vezetője.

a legfontosabb elismerés

Mint Mélykútiné Kornélia elmondta, az együttes csaknem fél évszázados múltja során sok szép szakmai elismerést kapott, de az, hogy a város értéktárába választották munkásságukat, mindennél többet ér.

– Amikor átvettem az elismerő oklevelet, lepörgött előttem az a negyvenkét év, amióta muzsikálok. Rengeteg szakmai díjat kaptunk az évek során a megyei alkotói díjtól kezdve az Arany Páva díjakig, de ez az elismerés sokkal több, egy hatalmas megtiszteltetés. Ez motivál bennünket, hogy minél igényesebben, minél nagyobb szeretettel forduljunk a népzene és egymás iránt – összegzett a citerazenekar vezetője.