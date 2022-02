Nem mindennapi sikert értek el a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Béla tagintézményének diákjai a 15. Országos Klarinétversenyen.

A művészeti képzésre fókuszáló tagiskolából 4 diák nevezett be a versenyre, és a területi válogatón túljutva mindannyian, azaz Juhász Kornélia, Pásztor Panna, Sisa Nikoletta Viktória, illetve Varga Amanda is bejutott a döntőbe.

Érdekesség, hogy négyük közül egy kivétellel mindenki más korosztályt képvisel, illetve hogy ketten szép helyezést is elértek: Nikoletta második, Kornélia pedig harmadik lett.

A rangos megmérettetést há­­romévente rendezik meg, és ezekről rendszeresen dobogós helyezésekkel, különdíjakkal térnek haza a makói gyerekek – azt lehet tehát mondani, hogy a klarinét tanszak országosan jegyzett. A tanszak vezetője, a lányok egyik felkészítő tanára, Gábor-Nagy Árpád azt mondta, óriási siker az, hogy egy ilyen kicsi intézményből 4 tanuló is eljutott idáig.

Azt jelzi, hogy hasonló fővárosi, megyeszékhelyi intézményekkel is állják az összehasonlítást, ráadásul ez nem 1-1 tehetséges gyerek felbukkanásának köszönhető pillanatnyi siker, hanem éveken át ívelő tendencia.

A gyerekek hétvégenként és az iskolai szünetekben is készültek a megmérettetésre, amelynek az igazi nehézségét az adta, hogy értő szakmai zsűri előtt, egy adott pillanatban kellett a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.

– Az összeomláshoz elég, ha berepül egy légy a terembe, vagy egyszerűen bal lábbal kelt fel a tanítvány. A stresszt is tudni kell kezelni – avatott be a műhelytitkok egyikébe a zenepedagógus. A tagintézmény egyébként különdíjat is kapott a versenyen, amellyel azt a hosszú távú, megalapozott munkát ismerték el, ami a sikersorozathoz vezetett.