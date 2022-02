A borongós idő és a szemerkélő eső ellenére is sokan voltak a Szent István téren, ahol a hétvégén kézműves vásárt rendeztek, és ha már így alakult, a telet is elbúcsúztatták. A térre nem csak szegediek látogattak el, Váradi Józsefhez például Kecskemétről érkeztek rokonok a hétvégére, akik hozták magukkal a férfi keresztgyermekeit is.

Amíg a kicsik a kisvonaton ültek, a szülőktől megtudtuk, hogy egészen estig kint lesznek a téren, majd csak másnap indulnak vissza Kecskemétre. A rossz idő pedig őket sem zavarta.

Közben felbukkantak a busók is, akik egyenesen Mohácsról jöttek Szegedre. A rémisztő maskarák egyébként meleg szivett rejtettek, nem riogatták a gyerekeket, hanem inkább fotózkodtak velük. A főbusó azt mondta, hogy most csak nyolcan jöttek, de mindent megtesznek ennyien is azért, hogy a tél minél messzebbre távozzon. Nyolcan is komoly látványosság voltak, de azt tervezik, hogy jövőre legalább harmincan jönnek majd.