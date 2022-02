Budapest után már a megyeszékhelyek kortárs építészeti alkotásai között is böngészhetünk az interneten ingyen. Január végén hozták nyilvánosságra, hogy több mint 200 épülettel és közel 350 kapcsolódó cikkel gyarapodott az Építészfórum 2020-ban indított kortárs építészeti térképe. Az ismert építészeti szaklap működésének 20. évfordulója alkalmából indította el saját fejlesztésű térképét, először „csak” a főváros épületei közül válogattak.

Mint az indulásnál hangsúlyozták, céljaik között szerepel, hogy a náluk publikált anyagok jól áttekinthető módon mindenki számára elérhetővé váljanak, így segítve az építészek, az egyetemisták, a kutatók és az érdeklődők munkáját. Archívumuk anyagát, ami közel 28 ezer cikket tartalmaz, átlátható formában teszik ezáltal elérhetővé, és egyben bemutatják a hazai építészet legkiválóbb vagy éppen legvitatottabb alkotásait – a térkép, mint láthattuk januárban is, folyamatosan bővül.

Budapest és az agglomeráció után következtek ugyanis a megyeszékhelyek, így Szegedre is sor került. Az egyes épületeket térképen jelölték, a jelölésre kattintva elérhetjük a képét, alkotóit és az archívumból hozzá rendelt írásokat. Közel 30 tétel került fel a térképre, amit mi is kipróbáltunk: egyszerű a használata. Segítségével a város lakói is alaposabban megismerhetnek egy-egy épületet, ami mellett nap mint nap elmegyünk, de nem biztos, hogy sokat tudunk róla. A legváltozatosabb célokra használt épületek szerepelnek a térképen, az irodaháztól az iskoláig.

Feltüntették mások mellett az újszegedi református templomot, a klinikák sürgősségi betegellátó tömbjét, a lézerközpontot, a József Attila Tanulmányi és Információs Központot, a vadaspark bejárati épületét, a Mars téri piacot, az Emmaroz Szabóságot, a Szent-Györgyi Albert Agórát, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületét, a Tisza-parti Általános Iskolát. Bár kortárs építészeti alkotásokról beszélünk, nem csak viszonylag új építésű találatok vannak Szeged térképén: bekerültek az érdekességek közé rekonstrukciók is. Így olvashatunk a szegedi dóm, a vasútállomás, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és a Reök-palota felújított épületéről, de megtudhatunk többet az Árpád és a Dugonics tér re­konstrukciójáról is.