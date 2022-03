Évek óta dédelgetett vágya a Szentes Városi Amatőr Színkörnek, hogy színpadra állítsa Várhegyi Berta Lili című darabját, a bemutatót azonban a járványhelyzet miatt többször is el kellett halasztaniuk. A társaság azonban nem adja fel, idén májusban vagy júniusban, majd ősszel is szeretnék bemutatni a Lilit.



– Tavalyelőtt óta áll a darab. Akkor őszre terveztük a bemutatót, de ezt a Covid-járvány felülírta – számolt be Dunai József, a társulat vezetője.

– Többen megbetegedtek közülünk, volt, aki ki is szállt a társulatból. Jó darabig próbálni sem tudtunk, nem akartuk veszélyeztetni egymást. Viszont nem köt minket szerződés, ezért nem kell sietnünk – részletezte a vezető.



A Lili egy keserédes történet, az 1910-es évek Budapestjén játszódik egy madám nappalijában. Mint a színjátszók elmondták, az előadás témájában és nyelvezetében is korhatáros lesz – bár az örömlányok nem jelennek meg a színpadon, de gyakran lesznek emlegetve. A társulat korábbi előadásaihoz képest a Lili drámaibb hangvételű, ugyanakkor ebben is lesz vígjátéki elem és romantikus szál is.



Mint Dunai József elmondta, idén három előadással terveznek, először májusban vagy júniusban, majd ősszel még kétszer szeretnék előadni a darabjukat. A Lilit egyébként először ők állítanák színpadra Magyarországon, Várhegyi Berta darabját eddig még nem láthatta színházban a közönség.