– Cherrier János egy nagyon érdekes, kalandos élettörténetű ember volt. A Temesvár melletti Nagyőszön született francia betelepülők családjába, és akár a dualizmus kori vállalkozók példaképe is lehetne: ugyan számos vállalkozói és magánéleti kudarc érte, de mindig talpra állt. Bár nem itt született és végül nem is itt halt meg, de Szentesen töltötte élete legsikeresebb, legtermékenyebb időszakát. Tizenkét itteni éve alatt három hírlapot adott ki, közte a város első közéleti sajtótermékét, a Szentesi Lapokat, valamint Szentes első nyomdáját is ő üzemeltette – idézte meg Cherrier János alakját Pető Bálint, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának főiskolai docense.

Az oktató írta „A szentesi sajtó kezdetei (1871-1883)" című kötetet, és az emléktábla állítását is ő kezdeményezte.

– Mindenképpen méltó arra, mint az első hírlap kiadója, hogy emléktáblával tisztelegjünk előtte, ezzel másfél évszázados adósságát törleszti a város. Akkoriban ezek a nyomtatott hírlapok nem csak hű tükrei voltak az adott település hétköznapi életének, hanem támogatói is voltak minden olyan változásnak, ami a polgárosodás felé mutatott. Cherrier János érdeme, hogy Szentes ebben évekkel megelőzte a környező településeket, a város ennek is köszönhette, hogy előrébb tarthatott a polgári átalakulás terén – fogalmazott Pető Bálint.

Mint Szabó Zoltán polgármester hozzátette, Cherrier János ténykedése fontos időszak Szentes életében, megjelenése előtt nem volt arra példa, hogy beinduljon egy hírlap.

– Az ő keze alól kikerülő lapok mindig a valósághű tájékoztatásra törekedtek, mindig mondtak valamit – összegzett a polgármester.