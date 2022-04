A kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ nagytermében két helyi művész, Hódi Katalin és Szombathelyi Árpád – mindketten tagjai az 1981-ben alakult Kisteleki Festők Társaságának – Fény-Szín-Játék című kiállítása várja még hétfőig a képzőművészet kedvelőit.



Éppen időszerű volt, hogy közös tárlaton szerepeljenek

– jegyezte meg Ágó Rita művelődésszervező, a Kárpátia Kincsesház munkatársa. Azzal foly­­tatta: a koronavírus-járvány miatt hónapokig el voltak zár­­va egymástól, kiállításpótlóként a könyvtár ablakába helyeztek ki képeket, amelyeket csakis így lehetett megnézni.



A járvány alatt



Vergődtünk a Covid alatt, on­­line tartottuk egymással, a festőtársakkal a kapcsolatot, úgy néztük meg a műveket és mondtunk azokról jobbító szándékkal véleményt, kritikát. A semminél jobb volt...

– közölte a szervezésben is segítő Szombathelyi Árpád, aki új, kissé impresszionista képeit mutatta és mutatja meg a kiállításon. Az április 4-ig látogatható Fény-Szín-Játék egy havonta jelentkező, a kisteleki festők műveit bemutató tárlatsorozatnak az első állomása, amit további önálló, társas és csoportos tárlat követ még ebben az évben.

Sorrendben Varga Anikó, majd Vass Ágnes, Skultéti Ilona, Molnár István, majd Vass Márta művészetével ismerkedhetnek meg a látogatók, illetve ebbe a vonulatba illeszkedik a 19. őszi tárlat, amely tulajdonképpen a záróesemény lesz. Szombathelyi Árpád azt is megemlítette: Katalinnak volt olyan képe, amin szinte meg sem száradt a festék, máris felkerült a falra a többi mű közé.



Békegalamb



A környezeti hatások, az ér­­zelmeim késztetnek alkotásra. Az Árpád által említett festmény egyik inspirálója a mindenkit foglalkoztató ukrán–orosz háború, ezért a központi, tulajdonképpen az egyetlen alak a vásznon a béke fehér ga­­lambja. Igyekszem mindig mindenre pozitívan reagálni, azt a nézőpontot megtalálni. Ezért is lett ez az első festmény a sorban, és haladnak a képek utána a pozitív irányba

– mondta Hódi Katalin. Elárulta: a 80×80 centis szokatlan, négyzetes vászonméret is feszültséget sugároz a szemlélőnek, de „láttam benne a galambot”.



Szakrális gondolatokat, il­letve a háborúra megoldást is tartalmaz a mű, ami a felettünk lévő erő, Isten, illetve többször elrejtek, mint most is, egy petesejtet, ami az életet szimbolizálja, gondolom, nemcsak számomra. És az győz majd a háború felett – fűzte még hozzá Katalin.



A következő



Az említett képzőművészeti sorozat következő kiállítását április 12-én 18 órakor nyitja meg Szombathelyi Árpád. Varga Anikó Ér­­zések és hangulatok az ecsetemen át című tárlatát május 6-áig, nyitvatartási időben tekinthetik meg az érdeklődők a Klebelsberg Művelődési Központban.