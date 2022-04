– Nagyon jó érzés felmenni a színpadra, de nagy feszültséggel is jár. Viszont amikor visszajön a nézőtérről a taps, a nevetés, az hihetetlen motiváló erőt ad – mondta Takács János, a palotai színtársulat egyik alapító tagja, civilben vízügyi dolgozó. A hétvégi amatőr színjátszó fesztiválon csapatuk a Kukás guru című darabot adta elő, amiben ő Kócsi Imre gazdag vállalkozót alakította, aki szeretőt tart. Azt mondta, a találkozóban az a jó, hogy látják egymást fellépni, s persze büszkék Kelemen László örökségére.

Ezt őrzi a szervező alapítvány hosszú ideje – az első magyar színigazgató nevét viseli a helyi kultúrház, ami előtt szobra áll, s nyughelye is Palotán van. Vezetője, Ádók Péter arról számolt be nekünk, hogy nemcsak találkozót, de szakmai konferenciát is rendeztek. – Ez már a tizenegyedik volt, s egyúttal a helyi társulat 20. születésnapját is ünnepeltük – mondta. A találkozóra a házigazdákon kívül vásárhelyi, szegedi és szatymazi színjátszók, illetve az erdélyi csíkcsomortániak jöttek el.

A zsűriből Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház művésze, aki mentorálja is a palotai színjátszókat, azt mondta, az amatőr színházi mozgalom fő célja a közösségépítés, a kultúra ápolása. – Tiszteletet érdemelnek a társulatok tagjai, akik a saját közösségüknek előadásokat hoznak létre – mondta.

Dohorné Kostyál Zsuzsanna társszervező, a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád megyei igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a neve alapján ez amatőr színjátszó találkozó, valójában azonban több társulat igen magas színvonalú produkcióval állt elő.

A palotai színjátszókat legközelebb május 7-én láthatja a közönség Apátfalván, ahol egy korábbi előadásukkal fognak fellépni.