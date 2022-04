Tömörkény– A helytörténeti gyűjtemény létrehozása, a helytörténeti és honismereti mozgalom elindítása, népszerűsítése Gémes Balázs nevéhez fűződik. A tömörkényi születésű tanár 1962-ben kezdte el gyűjteni a község múltját őrző tárgyakat, amelyek az évek során több helyen voltak raktározva, végső helyük 1980-ban a Harangozó ház lett – mesélte Tóth Józsefné alpolgármester, a falumúzeum kezelője.

Az évek múltával az épület állaga egyre jobban romlott, komoly felújításra szorult. Az ingatlan teljes felújításáról Bánfi Sándor, a község polgármestere gondoskodott 2014-ben, a költségeket Tömörkény önkormányzata a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében finanszírozta. A munkát az önkormányzat dolgozói és a közfoglalkoztatottak végezték. Az eszközök és tárgyak gyűjtése 2017-ben folytatódott Tóth Józsefné közreműködésével.

Fotó: Majzik Attila

A helyi lakosság jóvoltából, a községünket szerető emberektől olyan adományokat kapott a múzeum, amelyek eddig nem voltak fellelhetők, ezeket utólag is köszönjük. Köszönet illeti Losonczi János népi iparművészt is, aki Tömörkény címerével és a Falumúzeum táblával ajándékozta meg a múzeumot – idézte fel Tóth Józsefné.

Az alpolgármester asszonynak szívügye a falumúzeum, nem is tudna kedvencet választani a tárgyak közül. A falakat és polcokat számtalan régi tárgy díszíti, amelyek között egy-két igazi különlegesség is akad. Ilyen például az 1863-ban készült butella, egy 1910-es cimbalom, az első és második világháborús emlékek, a 18. századi pénzérmék vagy a szarmata koponyák.

Örülök, ha be tudom mutatni községünk történetét a látogatóknak. Iskolások is járnak hozzánk, itt tartják az óráikat, de sokan jönnek más településekről is olyanok, akiknek tömörkényi a felmenőjük – számolt be Tóth Józsefné.