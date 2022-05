Nem ünnepelte meg alapításának tizenötödik évfordulóját a Piroska Tánccsoport, a szenior táncosok egy gálaműsorral tették emlékezetessé a szép évfordulót. Ahhoz azonban, hogy ideáig eljussanak, négy mozogni vágyó asszony és egy lelkes tánctanár kellett.

2006 őszén négy asszonyka kért meg, hogy tanítsak nekik társastáncot, rumbát, angolkeringőt, olyasmiket, amelyek ebben a korban könnyebben mennek. Aztán később hoztam fiúkat is, azt rendkívül élvezték az asszonyok

– mesélte nevetve Lakos Ferencné Piroska, a csoport alapítója.

Az évek során egymást kö­vették a fellépések, manapság már évente húsz-huszonöt al­kalommal hívják őket táncolni. A legnagyobb sikerüket 2019-ben érték el, a csoport Kiemelt Arany Minősítést ért el a VIII. Országos Népek Tánca – Népek Zenéje minősítőversenyen, ame­­lyet egy év múlva is kiérdemeltek.

A tánccsoport az alapítás óta szépen bővült, most tíz aktív párjuk van, de rajtuk kívül is tucatnyian vannak, akik fellé­pésekre ugyan nem járnak, de a maguk szórakoztatására szívesen táncolnak velük. A legidősebb tagjuk 86 éves, de a tánc élvezetében a kor egyáltalán nem gátolja őket. A csoport alapítója elmondta, a táncnak rengeteg jótékony hatása van, a fizikai és lelki egészség megőrzésében is szerepet játszik, javítja a hangulatot, nyugtatja az idegeket és sikerélményt ad.

Emellett pedig segített egy igazán jó közösséget is összekovácsolni.

Szeretettel, örömmel tekintek vissza erre a tizenöt évre, egy összetartó csapat alakult ki. Együtt járunk kirándulni, közösen névnapozunk, születésnapozunk. Ez nemcsak a táncról szól, hanem a közösségről is. Ebben a korban már nagyon so­­kat számít a társas kapcsolat

– magyarázta Lakosné Piroska.