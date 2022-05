A vásárhelyi hímzés páratlan motívumkincsét, színeit, belső energiáit elevenítik fel az alkalmazott művészeti műhelymunka résztvevői. Egy párnahuzaton, a Tornyai-múzeum gyűjteményének egyik legrégebbi darabján lévő mintát rajzolták meg és festik újra felnagyítva.

Összesen mintegy hatszáz munkaórát foglalkoznak a 180 centiméter magas és 3 méter hosszú legnagyobb, illetve további kisebb alkotásokkal. Az eredetivel megegyező színezési és mintaszerkesztési elvek szerint.

Fotó: Tábori Szilvia

A jelentkezéskor előnyt jelentett valamilyen rajzi előképzettség, ceruza- vagy ecsethasználati tapasztalat, de anélkül is fogadták a jelentkezőket. A Szabó Judit iparművész vezette, művészekkel is kiegészült csapat június közepéig készül el nem mindennapi vállalásával. Múlt szombaton nyílt napot tartottak a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, ahol szeretettel várták az érdeklődőket, nem csupán az eddigi eredményt, magát az alkotói folyamatot is bemutatva.

Mint azt a workshop vezetője, Szabó Judit lapunknak elmondta: a program elején sokat beszélgettek a színelméletről, a színkeverésről, hiszen a minta kék színe mondjuk attól bensőséges zengésű, hogy komplementer színeivel keverték ki megfelelő arányban. A kékben narancssárga, a pirosban zöld, a sárgában bőven van lila, és ezek helyes aránya határozza meg az eredményt. Például a sötétebb és világos árnyalatokat.

Az alapok – különösen némi érzékkel és sok gyakorlással – viszonylag gyorsan elsajátíthatók. A csapat odaadó munkája rengeteg energiát, figyelmet igényel, hatalmas öröm látni az alakuló alkotásokat.



A különleges munkákat hamarosan a vásárhelyi művelődési központban láthatja a közönség.

Fotó: Tábori Szilvia