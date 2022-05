Ezentúl már nemcsak egy Youtube-csatornán és a Facebook-on, hanem egy külön honlapon is elérhetőek és böngészhetőek a város filmszalagra rögzített emlékei. A szentesinfo.hu/szentesfilm oldalon a Szentesi Amatőrfilm Klub, a szentesi híradók, VHS kisfilmek, TV műsorok és a Horváth Mihály Gimnázium filmszakkörének videói is elérhetők – utóbbiak között még egy Szőke András által gimnazistaként készített animációs filmre is bukkanhatunk.

De nem csak a filmek között tallózhatnak a honlap látogatói, az egykori amatőrfilm-készítőket is megismerhetik.

A honlap gerincét adó filmeket Karikó-Tóth Tibor gyűjtötte, digitalizálta és tette közzé. Mint elmondta, a digitalizálást még egy egykori filmklubos, Szabó Árpád kezdte el, aki a szuper 8-as, 16-os anyagokat másolta át VHS-re, így a felvételek közel harmadát tudta feldolgozni. Karikó-Tóth Tibor az ő munkáját viszi tovább, de a retro filmek ma már nem szalagon, hanem előbb DVD-ken, majd manapság már a számítógép merevlemezén élnek tovább.

Annyira fontosnak éreztem ezeket az anyagokat, hogy meg kellett osszam a szélesebb közönséggel is

– indokolt a SzentesFilm oldal létrehozója. Karikó-Tóth Tibor hozzátette, az archív szentesi kisfilmek tára még korántsem teljes, ezért arra bátorít mindenkit, hogy ha van otthon régi felvétele, azt osszák meg vele, hogy ilyen módon is tovább élhessen a város kulturális öröksége.