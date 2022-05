Számítógéppel készült fraktálképekből nyílt kiállítás a Kecskési Művelődési Házban. Horváthné Cserfalvi Ibolya alkotásai a rendezvényteremben és az intézmény kerítésén, a szabadban is megtekinthetők.

Fraktálokból, azaz végtelenül komplex geometriai alakzatokból készít alkotásokat Horváthné Cserfalvi Ibolya, akinek csaknem 30 képét állították ki a Kecskési Művelődési Házban. A vasárnap délutáni megnyitón Nagy Károly grafikus, festőművész úgy fogalmazott, elvont formákkal is lehet mesélni és modern eszközökkel is lehet képeket létrehozni. Ezt tette az alkotó, aki különleges alakzatok torzításával ér el hatásokat.

– Ezeken a képeken találkozik az ízlés, az esztétikum és a megfelelő komponálás. Festeni is lehetne ilyeneket, de akkor nem állna rendelkezésre az a lehetőség, ami itt, miszerint a kívánt méretben bármikor kinyomtathatók – fogalmazott.

Bár az alkotások számítógépen készülnek, így valóban tetszőleges mennyiségben sokszorosíthatók, Horváthné Cserfalvi Ibolya elmondta: mindössze 16 nyomatig minősül egy kép egyedinek, így arra mindig odafigyel, hogy a sorszámozott példányok ne lépjék át ezt a mennyiséget.

– De vannak olyan képeim is, melyekből a vásárlók kifejezetten kérik, hogy ne legyen belőlük több – tette hozzá.

A habkartonra kasírozott fraktálképekből összesen 15 került ki a művelődési ház rendezvénytermének falaira, további 11 pedig az intézmény kerítésén, a szabadban látható. A kültéri kiállítások a koronavírus-járvány kitörése után kezdtek egyre nagyobb teret nyerni, mivel azonban beváltak, ezt a pandémia lecsengése után is megtartották. Így az óvodába vagy iskolába menők, illetve a járókelők is láthatják a különleges szín- és formavilágú alkotásokat, és talán nagyobb kedvet kapnak ahhoz, hogy betérjenek megnézni a többit is.

A kiállítás egy hónapig lesz látható, ezt követően pedig valószínűleg vándortárlatként több más művelődési házba is elviszik.