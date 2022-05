Páros évet írunk, így a hagyományokhoz híven idén is Táblaképfestészeti Biennálét rendez hamarosan a REÖK. A jelentkezés és a zsűrizés lezárult, ez alkalommal is több száz alkotó tisztelte meg pályaművei­vel a tárlatot. Az ország egyik legrangosabb képzőművészeti seregszemléjére online formában adhatták be jelentkezésüket a kiállítani kívánó művészek, maga a tárlat azonban a pandémiás időszak virtuális megoldásai után végre visszatér a Reök-palota fizikai terébe.

Több mint hatszáz jelentkező nyújtott be alkotást, a szakmai zsűrinek így ebben az évben sem volt egyszerű feladata a tárlat anyagának összeállításakor. A zsűritagok – Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a Nemzet Művésze és Sárkány Győző grafikus, Ferenczy Noémi-díjas, érdemes művész – döntése alapján beválogatott művek listája már olvasható a kiállítóhely weboldalán.

A napokban megkezdődött a művek begyűjtése és az installálás, amelynek eredményeképpen a tervek szerint június 18-án rendezik meg a biennálé ünnepélyes megnyitóját. A pályázók mellett meghívott alkotók is hozzájárultak műveikkel a nagyszabású seregszemle színvonalához, köztük a hazai festészet olyan neves képviselői, mint Váli Dezső, Vojnich Erzsébet, Ázbej Kristóf, Serényi H. Zsigmond, Verebics Katalin, Sejben Lajos, vagy a legutóbbi biennálé fődíját elnyerő Czene Márta.