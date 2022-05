A táncfesztivál repertoárja a Nemzeti Kulturális Alap 2017 óta futó Imre Zoltán Programjában (IZP) pályázati támogatást nyert produkciókból állt össze A program célja kimondottan a fiatal, ambiciózus táncművészek támogatása, akik korábban csak nehezen kaptak le­­hetőséget, hogy kilépjenek a nagyközönség elé. Őket szeretnénk láthatóvá tenni. Azért Imre Zoltánról kapta a nevét, mert ő mindig kiemelt figyelmet fordított a fiatal táncos, koreográfus generáció felkarolására. Több ma elismert, akár Kossuth-díjjal is kitüntetett táncművésznek adott egykor al­­kotói lehetőséget, mint például művészeti vezetőnknek, Juronics Tamásnak is. Számunkra különösen nagy öröm, hogy az ő nevével fémjelezték a programot, hiszen Imre Zoltán a szegedi balett ikonikus alapítója volt. A program nemcsak az alkotások megszületését segíti, hanem annak keretében egy hálózat is kiépült olyan színházakból, ahol a megszülető előadásokat bemutatják. Ennek része a Szegedi Nemzeti Színház is

– mondta el lapunknak Pataki András, az IZP kuratórium vezetője, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója, aki hozzátette, oktatási programokra, próbaterem biztosítására, tánctechnikai képzésekre, valamint a befogadói oldal kapcsán a fiatal generációt megszólító, beavatószínházi programokra is nyújtanak pályázati támogatást.

A kuratóriumvezető kifejtette, az elmúlt két év során, a pandémia alatt rengeteg új támogatást nyert produkció készült el, ám a járványhelyzet megakadályozta ezek bemutatását. Ez az apropó motiválta a Szegedi Nemzeti Színház vezetőségét az Imre Zoltán Kortárstánc Fesztivál megszervezésére, amelynek keretében összesen 13 különleges táncprodukciót tekinthet majd meg a közönség a jövő hét során esténként 19 órától a kisszínházban.

A program nagyon sokszínű mind a műfajok, mind a produkciókban érintett témák vonatkozásában. Nagyon örülök, hogy ennyire sok téma iz­­gatja a fiatal alkotók fantáziáját. A közös szál a nyelvezet, ami minden előadásban nagyon friss, formabontó és eredeti

– mondta Pataki András. A barátság, a gyermektelenséggel való szembenézés, az elidegenedés, az egyén és a közösség szembenállása, Bartók életműve és a női lélek rejtelmei is témaként szolgáltak a bemutatkozó alkotók számára.

A fesztivált a Szegedi Kortárs Balett Danza című táncjátéka zárja vasárnap.

A Szegedi Kortárs Balett régi küldetése, hogy külföldi koreográfusok meghívásával új trendekkel ismertessük meg a táncművészeinket és a közönségünket. A Danza esetében két olasz ko­­reográfus, Enrico Morelli és Walter Matteini dolgozott a társulattal, amelynek eredménye egy-egy remek produkció lett

– mondta a balettigazgató. A szegedi együttes közelmúltban kitüntetett két táncművésze mindkét felvonásban szerepel majd. Czár Gergelyt a Magyar Érdemrend lovagkeresztje ki­­tüntetéssel, Kiss Róbertet pedig Magyar Ezüst Érdemkereszttel méltatták nemzeti ünnepünkön.